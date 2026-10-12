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Carlos Alcaraz prend déjà la porte !

Par
Baptiste Mulatier
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Nouvelle surprise, et pas des moindres ! 

Alors qu’il avait remporté à Tokyo son premier titre depuis son retour de bles­sure, Carlos Alcaraz n’a pas enchaîné à Shanghai. 

L’Espagnol a été battu dès le troi­sième tour du Masters 1000 chinois par le Belge Zizou Bergs (39e mondial) : 7–5, 7–6(4), en 2h03 de jeu.

Frustré par les condi­tions de jeu, le septuple lauréat en Grand Chelem a tenté de trouver les solu­tions en discu­tant de longues minutes avec son coach, Samuel Lopez, à la fin du premier set, mais en vain.

Encore assez irré­gu­lier dans son jeu et dos au mur, Alcaraz est parvenu à débreaker à 6–5 dans le deuxième set, avant de fina­le­ment céder dans le tie‐break. 

À 27 ans, Zizou Bergs remporte la plus belle victoire de sa carrière, et un succès bien mérité tant il aura été solide et calme tout le long de la partie. 

Carlos Alcaraz confirme donc ses diffi­cultés à Shanghai, où il n’a jamais dépassé les quarts de finale, et va désor­mais se tourner vers la tournée indoor en Europe, où de grands objec­tifs l’attendent. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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