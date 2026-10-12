Nouvelle surprise, et pas des moindres !

Alors qu’il avait remporté à Tokyo son premier titre depuis son retour de bles­sure, Carlos Alcaraz n’a pas enchaîné à Shanghai.

L’Espagnol a été battu dès le troi­sième tour du Masters 1000 chinois par le Belge Zizou Bergs (39e mondial) : 7–5, 7–6(4), en 2h03 de jeu.

Frustré par les condi­tions de jeu, le septuple lauréat en Grand Chelem a tenté de trouver les solu­tions en discu­tant de longues minutes avec son coach, Samuel Lopez, à la fin du premier set, mais en vain.

Encore assez irré­gu­lier dans son jeu et dos au mur, Alcaraz est parvenu à débreaker à 6–5 dans le deuxième set, avant de fina­le­ment céder dans le tie‐break.

À 27 ans, Zizou Bergs remporte la plus belle victoire de sa carrière, et un succès bien mérité tant il aura été solide et calme tout le long de la partie.

BIGGEST WIN OF BERGS’ CAREER 🤯Bergs stops Alcaraz’s win streak at 7, with a 7–5 7–6(4) win in Shanghai !#RolexShanghaiMasters https://t.co/xMojHN9jh8 — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2026

Carlos Alcaraz confirme donc ses diffi­cultés à Shanghai, où il n’a jamais dépassé les quarts de finale, et va désor­mais se tourner vers la tournée indoor en Europe, où de grands objec­tifs l’attendent.