Accueil ATP ATP - Shanghai

Carlos Alcaraz prévient : « J’ai l’impression que mon corps n’est pas habitué, et cela peut causer quelques petits problèmes »

Par
Thomas S
-
667

Malgré un retour de bles­sure en fanfare avec un quart de finale à l’US Open, pour son premier tournoi de reprise après 5 mois d’ab­sence, et un titre sur l’ATP 500 de Tokyo, pour son deuxième tournoi, Carlos Alcaraz a encore des doutes sur son état physique. 

C’est notam­ment ce qu’il a confié lors de sa confé­rence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai. 

« Je ne dirais pas que mon physique est plus frais, parce qu’a­près une si longue période sans compé­ti­tion, en recom­men­çant tout juste à reprendre le circuit, à disputer des matchs, des matchs vrai­ment exigeants physi­que­ment, j’ai l’impression que mon corps n’y est pas habitué, et cela peut causer quelques petits problèmes. Mais c’est tout à fait normal de ressentir ça. En revanche, je me sens en pleine forme menta­le­ment, ce qui est pour moi le plus impor­tant. Je suis prêt à relever le défi de ce tournoi. Si l’on regarde les années précé­dentes, cette période de la saison n’a proba­ble­ment jamais été ma meilleure. Donc, pour l’instant, je veux simple­ment être en forme pour ce tournoi, car j’ai vrai­ment envie de remporter des tour­nois, celui‐ci et ceux qui m’attendent dans quelques semaines. Je pense donc que cela me donne un coup de pouce supplé­men­taire pour le reste de la saison. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥