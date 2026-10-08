Malgré un retour de bles­sure en fanfare avec un quart de finale à l’US Open, pour son premier tournoi de reprise après 5 mois d’ab­sence, et un titre sur l’ATP 500 de Tokyo, pour son deuxième tournoi, Carlos Alcaraz a encore des doutes sur son état physique.

C’est notam­ment ce qu’il a confié lors de sa confé­rence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai.

« Je ne dirais pas que mon physique est plus frais, parce qu’a­près une si longue période sans compé­ti­tion, en recom­men­çant tout juste à reprendre le circuit, à disputer des matchs, des matchs vrai­ment exigeants physi­que­ment, j’ai l’impression que mon corps n’y est pas habitué, et cela peut causer quelques petits problèmes. Mais c’est tout à fait normal de ressentir ça. En revanche, je me sens en pleine forme menta­le­ment, ce qui est pour moi le plus impor­tant. Je suis prêt à relever le défi de ce tournoi. Si l’on regarde les années précé­dentes, cette période de la saison n’a proba­ble­ment jamais été ma meilleure. Donc, pour l’instant, je veux simple­ment être en forme pour ce tournoi, car j’ai vrai­ment envie de remporter des tour­nois, celui‐ci et ceux qui m’attendent dans quelques semaines. Je pense donc que cela me donne un coup de pouce supplé­men­taire pour le reste de la saison. »