Malgré un retour de blessure en fanfare avec un quart de finale à l’US Open, pour son premier tournoi de reprise après 5 mois d’absence, et un titre sur l’ATP 500 de Tokyo, pour son deuxième tournoi, Carlos Alcaraz a encore des doutes sur son état physique.
C’est notamment ce qu’il a confié lors de sa conférence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai.
« Je ne dirais pas que mon physique est plus frais, parce qu’après une si longue période sans compétition, en recommençant tout juste à reprendre le circuit, à disputer des matchs, des matchs vraiment exigeants physiquement, j’ai l’impression que mon corps n’y est pas habitué, et cela peut causer quelques petits problèmes. Mais c’est tout à fait normal de ressentir ça. En revanche, je me sens en pleine forme mentalement, ce qui est pour moi le plus important. Je suis prêt à relever le défi de ce tournoi. Si l’on regarde les années précédentes, cette période de la saison n’a probablement jamais été ma meilleure. Donc, pour l’instant, je veux simplement être en forme pour ce tournoi, car j’ai vraiment envie de remporter des tournois, celui‐ci et ceux qui m’attendent dans quelques semaines. Je pense donc que cela me donne un coup de pouce supplémentaire pour le reste de la saison. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 19:45