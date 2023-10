Solide tombeur du Français Grégoire Barrère, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, malgré un deuxième set plus serré (6−2, 7–5), Carlos Alcaraz, inter­rogé sur le joueur qu’il crai­gnait le plus entre Daniil Medvedev et Jannik Sinner, n’a pas souhaité les départager.

« Qui je crains le plus entre Daniil Medvedev et Jannik Sinner ? (rires). C’est une ques­tion diffi­cile. Les deux (rires). J’ai vu que Medvedev a gagné une quaran­taine de matchs sur dur cette année. C’est incroyable. Évidemment, Jannik m’a battu à Pékin, en jouant à un niveau si élevé. J’ai vrai­ment envie de les affronter, tous les deux. Avant cela, je dois gagner mes matches, et eux aussi. Mais ce sont tous les deux des joueurs qui sont proba­ble­ment effrayants à affronter sur le court, mais j’aime ce genre de défi. C’est ce que je veux vrai­ment. Je veux jouer à mon meilleur niveau pour atteindre la finale et proba­ble­ment les affronter. »