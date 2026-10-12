Apparu à Shanghai avec une « belle » mous­tache, Carlos Alcaraz a expliqué son nouveau look en zone mixte après sa victoire au deuxième tour.

« C’était juste un pari. Je voulais jouer avec une mous­tache, pour voir ce que ça donnait. Du coup, lors du tournoi de Tokyo, on s’est dit : ‘Bon, si je remporte le tournoi, on doit tous se laisser pousser la mous­tache pour Shanghai.’ On verra jusqu’à quand je vais la garder, mais pour l’instant, on s’amuse et on rigole bien. »

À noter que l’Espagnol affron­tera le Belge Zizou Bergs (39e mondial) pour une place en huitièmes de finale.