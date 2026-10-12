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Carlos Alcaraz sur son nouveau look : « C’était juste un pari »

Par
Baptiste Mulatier
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Apparu à Shanghai avec une « belle » mous­tache, Carlos Alcaraz a expliqué son nouveau look en zone mixte après sa victoire au deuxième tour.

« C’était juste un pari. Je voulais jouer avec une mous­tache, pour voir ce que ça donnait. Du coup, lors du tournoi de Tokyo, on s’est dit : ‘Bon, si je remporte le tournoi, on doit tous se laisser pousser la mous­tache pour Shanghai.’ On verra jusqu’à quand je vais la garder, mais pour l’instant, on s’amuse et on rigole bien. »

À noter que l’Espagnol affron­tera le Belge Zizou Bergs (39e mondial) pour une place en huitièmes de finale.

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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