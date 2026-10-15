Pas grande monde n’au­rait misé sur Casper Ruud pour atteindre les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai étant donné ses récents résul­tats sur dur exté­rieur (une victoire pour trois défaites entre Montréal, Cincinnati et Tokyo).

Mais force est de constater que le Norvégien a su se faire une place tout en ayant égale­ment profité de l’abandon de Félix Auger‐Aliassime au tour précédent.

Désormais opposé à Rafael Jodar pour une place dans le dernier carré, le double fina­liste en Grand Chelem a évoqué en confé­rence de presse cette première rencontre face à la révé­la­tion de la saison.

« Il joue sans crainte, avec des coups puis­sants, et il est très à l’aise en fond de court. Nous sommes tous les deux dans la même situa­tion. Je ne l’ai pas affronté, il ne m’a pas affronté, donc on ne sait pas vrai­ment à quoi s’at­tendre. Mais je me suis entraîné avec lui une ou deux fois aupa­ra­vant, donc on a une petite idée du jeu de l’autre. Il m’a sans doute davan­tage observé que je ne l’ai observé ces dernières années, mais je ne sais pas, il faudrait lui poser la ques­tion. Il a proba­ble­ment une idée un peu plus précise du genre de joueur que je suis. Je vais devoir bien l’étudier et me préparer à un match vrai­ment diffi­cile contre un jeune joueur exceptionnel. »