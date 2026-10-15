Pas grande monde n’aurait misé sur Casper Ruud pour atteindre les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai étant donné ses récents résultats sur dur extérieur (une victoire pour trois défaites entre Montréal, Cincinnati et Tokyo).
Mais force est de constater que le Norvégien a su se faire une place tout en ayant également profité de l’abandon de Félix Auger‐Aliassime au tour précédent.
Désormais opposé à Rafael Jodar pour une place dans le dernier carré, le double finaliste en Grand Chelem a évoqué en conférence de presse cette première rencontre face à la révélation de la saison.
« Il joue sans crainte, avec des coups puissants, et il est très à l’aise en fond de court. Nous sommes tous les deux dans la même situation. Je ne l’ai pas affronté, il ne m’a pas affronté, donc on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. Mais je me suis entraîné avec lui une ou deux fois auparavant, donc on a une petite idée du jeu de l’autre. Il m’a sans doute davantage observé que je ne l’ai observé ces dernières années, mais je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Il a probablement une idée un peu plus précise du genre de joueur que je suis. Je vais devoir bien l’étudier et me préparer à un match vraiment difficile contre un jeune joueur exceptionnel. »
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 14:44