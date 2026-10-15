Accueil ATP ATP - Shanghai

Casper Ruud, avant d’af­fronter le nouveau phéno­mène du circuit : « Nous sommes tous les deux dans la même situa­tion. Je ne l’ai pas affronté, il ne m’a pas affronté, donc on ne sait pas vrai­ment à quoi s’attendre »

Par
Thomas S
-
166

Pas grande monde n’au­rait misé sur Casper Ruud pour atteindre les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai étant donné ses récents résul­tats sur dur exté­rieur (une victoire pour trois défaites entre Montréal, Cincinnati et Tokyo). 

Mais force est de constater que le Norvégien a su se faire une place tout en ayant égale­ment profité de l’abandon de Félix Auger‐Aliassime au tour précédent. 

Désormais opposé à Rafael Jodar pour une place dans le dernier carré, le double fina­liste en Grand Chelem a évoqué en confé­rence de presse cette première rencontre face à la révé­la­tion de la saison. 

« Il joue sans crainte, avec des coups puis­sants, et il est très à l’aise en fond de court. Nous sommes tous les deux dans la même situa­tion. Je ne l’ai pas affronté, il ne m’a pas affronté, donc on ne sait pas vrai­ment à quoi s’at­tendre. Mais je me suis entraîné avec lui une ou deux fois aupa­ra­vant, donc on a une petite idée du jeu de l’autre. Il m’a sans doute davan­tage observé que je ne l’ai observé ces dernières années, mais je ne sais pas, il faudrait lui poser la ques­tion. Il a proba­ble­ment une idée un peu plus précise du genre de joueur que je suis. Je vais devoir bien l’étudier et me préparer à un match vrai­ment diffi­cile contre un jeune joueur exceptionnel. »

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥