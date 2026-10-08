Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adversaire allait servir pour le gain du match au premier tour des qualification du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (99e mondial) s’est également illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balançant sa raquette de frustration en direction des tribunes.
Si le Français a depuis présenté ses excuses, de nouvelles images de son « craquage » ont circulé et les critiques ont encore fusé.
Lo que hace aquí Atmane es vergonzoso, pero tanto o más como que no fuese descalificado.Tirar una raqueta a la grada y que siga jugando me parece una aberración 🤦— José Morón (@jmgmoron) October 8, 2026
« Ce qu’Atmane fait ici est honteux, mais le fait qu’il n’ait pas été disqualifié l’est tout autant, voire plus. Lancer une raquette dans les tribunes et continuer à jouer me semble complètement aberrant », a réagi le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X.
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 12:43