Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (99e mondial) s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Si le Français a depuis présenté ses excuses, de nouvelles images de son « craquage » ont circulé et les critiques ont encore fusé.

Lo que hace aquí Atmane es vergon­zoso, pero tanto o más como que no fuese desca­li­fi­cado.Tirar una raqueta a la grada y que siga jugando me parece una aberración 🤦 — José Morón (@jmgmoron) October 8, 2026

« Ce qu’Atmane fait ici est honteux, mais le fait qu’il n’ait pas été disqua­lifié l’est tout autant, voire plus. Lancer une raquette dans les tribunes et conti­nuer à jouer me semble complè­te­ment aber­rant », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X.