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« Ce qu’a fait le Français Atmane est honteux, mais le fait qu’il n’ait pas été disqua­lifié l’est tout autant, voire plus », lâche José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane (99e mondial) s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Si le Français a depuis présenté ses excuses, de nouvelles images de son « craquage » ont circulé et les critiques ont encore fusé.

« Ce qu’Atmane fait ici est honteux, mais le fait qu’il n’ait pas été disqua­lifié l’est tout autant, voire plus. Lancer une raquette dans les tribunes et conti­nuer à jouer me semble complè­te­ment aber­rant », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur le réseau social X.

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 12:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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