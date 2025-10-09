Battu à la surprise générale par la sensation monégasque, Valentin Vacherot, ce jeudi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, Holger Rune a manqué une énorme opportunité de rallier sa deuxième demi‐finale en Masters 1000 de la saison.
Toujours aussi confus dans son approche du jeu, le Danois s’est une fois de plus cassé les dents sur un joueur qu’il ne connaît pas, ou très peu. Le tout est parfaitement résumé par notre confrère espagnol, José Moron.
Yo hace tiempo que me bajé del barco de Rune.— José Morón (@jmgmoron) October 9, 2025
Ya dije que le subimos el globo mucho más de lo que debimos, allá por 2022. Tiene tenis para grandes cosas, pero le falta tener claro a lo que quiere jugar y ponerle horas y horas de trabajo, así como tener la cabeza en lo que debe… pic.twitter.com/eERkUbIRnh
« Cela fait un moment que j’ai quitté le bateau d’Holger Rune. Nous lui avons beaucoup trop gonflé la tête, bien plus que nous aurions dû, en 2022. Il a le tennis pour faire de grandes choses, mais il doit clarifier son jeu, y consacrer des heures et des heures de travail, et garder la tête sur les épaules. Vacherot a moins de talent et de meilleurs coups que lui, mais il le surpasse sur un point : il sait clairement comment il veut jouer et a confiance en son tennis. Cela lui a suffi pour le battre. Le fait qu’il ait perdu quatre des cinq matchs qu’il a disputés contre des joueurs classés au‐delà du Top 100 cette année montre clairement que Rune n’est pas au rendez‐vous. L’opportunité qu’il avait à Shanghai était énorme. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 14:44