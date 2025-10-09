AccueilATPATP - Shanghai"Cela fait un moment que j'ai quitté le bateau d'Holger Rune. Nous...
« Cela fait un moment que j’ai quitté le bateau d’Holger Rune. Nous lui avons beau­coup trop gonflé la tête, bien plus que nous aurions dû. Il a le tennis pour faire de grandes choses, mais il doit clari­fier son jeu », lâche José Moron

Battu à la surprise géné­rale par la sensa­tion moné­gasque, Valentin Vacherot, ce jeudi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, Holger Rune a manqué une énorme oppor­tu­nité de rallier sa deuxième demi‐finale en Masters 1000 de la saison. 

Toujours aussi confus dans son approche du jeu, le Danois s’est une fois de plus cassé les dents sur un joueur qu’il ne connaît pas, ou très peu. Le tout est parfai­te­ment résumé par notre confrère espa­gnol, José Moron.

« Cela fait un moment que j’ai quitté le bateau d’Holger Rune. Nous lui avons beau­coup trop gonflé la tête, bien plus que nous aurions dû, en 2022. Il a le tennis pour faire de grandes choses, mais il doit clari­fier son jeu, y consa­crer des heures et des heures de travail, et garder la tête sur les épaules. Vacherot a moins de talent et de meilleurs coups que lui, mais il le surpasse sur un point : il sait clai­re­ment comment il veut jouer et a confiance en son tennis. Cela lui a suffi pour le battre. Le fait qu’il ait perdu quatre des cinq matchs qu’il a disputés contre des joueurs classés au‐delà du Top 100 cette année montre clai­re­ment que Rune n’est pas au rendez‐vous. L’opportunité qu’il avait à Shanghai était énorme. »

