Tout le monde se plaint d’un taux d’humidité insupportable qui attaque vos poumons et ne vous permet pas de respirer en toute quiétude. C’est encore ce qu’il s’est produit lors du match entre Musetti et Comesana.
questa cosa NON è normale pic.twitter.com/lKyORkcuUn— ☾ sab (@signofhsa) October 4, 2025
Si l’Argentin a pu tenir la distance au début, il s’est carrément « étouffé » par la suite. Les images à 4–6, 0–5 sont assez effrayantes et d’ailleurs Musetti a du mal aussi à se rendre compte de la situation.
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 12:58