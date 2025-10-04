AccueilATPATP - ShanghaiComesana au bord du "coma", Musetti impassible..
ATP - Shanghai

Comesana au bord du « coma », Musetti impassible..

Jean Muller
Par Jean Muller

-

344
Screenshot

Tout le monde se plaint d’un taux d’hu­mi­dité insup­por­table qui attaque vos poumons et ne vous permet pas de respirer en toute quié­tude. C’est encore ce qu’il s’est produit lors du match entre Musetti et Comesana.

Si l’Argentin a pu tenir la distance au début, il s’est carré­ment « étouffé » par la suite. Les images à 4–6, 0–5 sont assez effrayantes et d’ailleurs Musetti a du mal aussi à se rendre compte de la situation.

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 12:58

Article précédent
Meligeni au sujet du tennis moderne : « C’est plus profes­sionnel main­te­nant mais mais avant, il n’y avait pas autant d’argent. Jouer au premier tour d’un Grand Chelem, c’était 5 000 dollars, aujourd’hui, c’est 110 000 dollars »
Article suivant
La décla­ra­tion de Zverev sur Alcaraz et Sinner fait jaser : « Il est marrant, Alexander. Il dit souvent n’importe quoi, en général pour s’enlever toutes respon­sa­bi­lités dans ses défaites », lâche Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.