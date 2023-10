Au micro d’Eurosport, Alex Corretja s’est exprimé sur la baisse de régime actuelle de Carlos Alcaraz, éliminé dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghaï par Grigor Dimitrov. Et l’an­cien double fina­liste de Roland‐Garros s’est voulu rassurant.

« La tournée asia­tique d’Alcaraz n’est pas inquié­tante. Je n’y accorde pas d’im­por­tance. Chaque tournoi, chaque semaine, chaque match est une expé­rience pour Alcaraz. Il est presque impos­sible de faire mieux. Carlos arri­vera à un moment où il devra sélec­tionner des tour­nois comme Djokovic. Nous sommes habi­tués à des périodes où Nadal, Djokovic et Federer rejoi­gnaient les Masters 1000 et les gagnaient comme si de rien n’était, mais il est plus normal que Carlos fasse une demi‐finale contre Sinner (à Pékin) et qu’il soit ensuite surpris par Dimitrov (à Shanghaï). Maintenir un niveau de jeu de 100 % lors des 80 matchs qu’il joue par an est impos­sible. L’une des clés pour Alcaraz est de bien choisir le calen­drier, en raison des voyages, des entraî­ne­ments et des chan­ge­ments d’ho­raires et d’hôtels. »