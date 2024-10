Les élimi­na­tions au premier tour après un titre sont assez fréquentes. Le risquait exis­tait forcé­ment pour Arthur Fils, vain­queur de l’ATP 500 de Tokyo en ayant remporté d’énormes combats face à quatre joueurs du top 20 : Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune et Ugo Humbert.

Trois jours après sa grosse victoire en finale contre son compa­triote dans la capi­tale chinoise, le Français de 20 ans (21e mondial) affron­tait Roberto Carballes Baena au premier tour du Masters 1000 de Shanghai. Et s’il a puisé dans ses dernières ressources, Arthur n’a pas pu s’en sortir face à un adver­saire coriace et décidé à lui faire jouer le plus de balles possible : 7–6(4), 7–6(5), en 2h08 de jeu.

« Je n’ai pas de jambes ! », aurait lancé Fils à son clan lors du dernier chan­ge­ment de côté, selon le commen­ta­teur sur Eurosport.

Un aveu qui en dit long de la part d’un joueur qui a à peine eu le temps de célé­brer son titre.