En zone mixte, avant d’affronter pour la première fois le jeune phéno­mène espa­gnol Rafael Jodar (13e mondial) en demi‐finale du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev a livré sa vision du tennis moderne.

Pour le Russe, le jeu reste rela­ti­ve­ment simple à appré­hender, en parti­cu­lier sur les surfaces rapides, où le service et la capa­cité à saisir les occa­sions de break font souvent la différence.

« À mon avis, quand Roger affron­tait Novak, ou Novak affron­tait Rafa, il était certain qu’ils s’adaptaient un peu d’un match à l’autre parce qu’ils étaient au coude à coude. Mais si l’on observe Novak tout au long de l’année, il joue toujours le même tennis. Essayer de bien servir, de miser sur le coup droit, d’enchaîner de bons échanges et d’essayer de faire un break. Ici, j’ai l’im­pres­sion que le court est rapide, donc tout se résume toujours à essayer de breaker l’adversaire, à être solide au service, et quel que soit l’adversaire, à essayer de placer quelques aces. Mais, bien sûr, pendant le match, on verra comment chacun joue. Je m’attends à un match diffi­cile, je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même. »