Accueil ATP ATP - Shanghai

Daniil Medvedev, avant sa demi‐finale : « Quand Federer, Nadal et Djokovic s’affrontaient, ils s’adaptaient d’un match à l’autre, mais si l’on observe Novak tout au long de l’année, il joue toujours le meme tennis »

Par
Baptiste Mulatier
-
305

En zone mixte, avant d’affronter pour la première fois le jeune phéno­mène espa­gnol Rafael Jodar (13e mondial) en demi‐finale du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev a livré sa vision du tennis moderne. 

Pour le Russe, le jeu reste rela­ti­ve­ment simple à appré­hender, en parti­cu­lier sur les surfaces rapides, où le service et la capa­cité à saisir les occa­sions de break font souvent la différence.

« À mon avis, quand Roger affron­tait Novak, ou Novak affron­tait Rafa, il était certain qu’ils s’adaptaient un peu d’un match à l’autre parce qu’ils étaient au coude à coude. Mais si l’on observe Novak tout au long de l’année, il joue toujours le même tennis. Essayer de bien servir, de miser sur le coup droit, d’enchaîner de bons échanges et d’essayer de faire un break. Ici, j’ai l’im­pres­sion que le court est rapide, donc tout se résume toujours à essayer de breaker l’adversaire, à être solide au service, et quel que soit l’adversaire, à essayer de placer quelques aces. Mais, bien sûr, pendant le match, on verra comment chacun joue. Je m’attends à un match diffi­cile, je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même. »

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 18:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥