Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spec­ta­teur, Daniil Medvedev est revenu sur cet inci­dent après sa défaite contre Rafael Jodar en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 6–4). Le Russe répète qu’il n’a abso­lu­ment pas fait exprès.

« Je pense que vous pouvez retrouver de nombreuses vidéos où je suis frustré, et vous pouvez constater qu’à ce moment, je ne l’étais pas. Si vous regardez d’autres vidéos, j’ai déjà été bien plus frustré dans ma vie que lors de cet inci­dent. La balle m’est revenue, alors j’ai juste eu un réflexe, en quelque sorte… J’avais perdu le point, je voulais me débar­rasser de la balle, et je ne voulais abso­lu­ment pas toucher qui que ce soit, donc c’était vrai­ment de la malchance. Je suis vrai­ment soulagé que cette personne aille bien, parce que c’est le plus impor­tant. Le reste, c’est, comment dire, de la bureau­cratie. À propos de l’appel ? Je ne sais pas si je peux m’exprimer là‐dessus. Vous savez, tant que l’affaire est en cours, je ne sais pas, donc je n’en ai aucune idée. Je m’exprimerai quand tout sera terminé. »