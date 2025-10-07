Après la fin de sa longue colla­bo­ra­tion avec le Français Gilles Cervara, Daniil Medvedev s’est entouré de deux nouveaux entraî­neurs : Thomas Johansson et Rohan Goetzke.

Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le joueur russe s’est exprimé sur ce changement.

« Nous avions simple­ment besoin de changer quelque chose. C’est juste un chan­ge­ment d’en­vi­ron­ne­ment. J’apprécie que Thomas (Johansson, présent sur place, ndlr) me donne de temps en temps quelques petits détails. Je sais comment jouer au tennis, mais j’avais besoin de quelques petits détails. Pour l’ins­tant, ça marche très bien, et j’en suis ravi. »