AccueilATPATP - ShanghaiDaniil Medvedev, interrogé sur ses nouveaux coachs : "Je sais comment jouer...
ATP - Shanghai

Daniil Medvedev, inter­rogé sur ses nouveaux coachs : « Je sais comment jouer au tennis, mais j’avais besoin de quelques petits détails »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

286

Après la fin de sa longue colla­bo­ra­tion avec le Français Gilles Cervara, Daniil Medvedev s’est entouré de deux nouveaux entraî­neurs : Thomas Johansson et Rohan Goetzke.

Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le joueur russe s’est exprimé sur ce changement. 

« Nous avions simple­ment besoin de changer quelque chose. C’est juste un chan­ge­ment d’en­vi­ron­ne­ment. J’apprécie que Thomas (Johansson, présent sur place, ndlr) me donne de temps en temps quelques petits détails. Je sais comment jouer au tennis, mais j’avais besoin de quelques petits détails. Pour l’ins­tant, ça marche très bien, et j’en suis ravi. »

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 11:28

Article précédent
Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie : « La riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour­rait devenir la plus grande que nous ayons jamais connue »
Article suivant
Bertolucci : « Alcaraz a un problème à la cheville, c’est la seule raison pour laquelle il a fait une pause. Les joueurs râlent, protestent, mais s’ins­crivent ensuite aux tour­nois et font aussi des exhibitions »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.