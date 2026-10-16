Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spec­ta­teur, Daniil Medvedev réalise, si l’on fait abstrac­tion de cet inci­dent, une tournée asia­tique impressionnante.

En zone mixte après sa victoire contre Tommy Paul en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 1–6, 6–3), le Russe n’a pas voulu dire s’il allait faire appel.

Q. La course pour Turin est très serrée. Avez‐vous l’intention de faire appel concer­nant les points perdus à Pékin, ou l’avez-vous déjà fait ?

DANIIL MEDVEDEV : Pas de commen­taire pour l’instant. Je ne sais pas si je peux m’exprimer à ce sujet, on verra bien.

A noter que pour une place en finale à Shanghai, Daniil Medvedev affron­tera le jeune espa­gnol Rafael Jodar (13e mondial) pour la première fois.