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Daniil Medvedev : « Je ne sais pas si je peux m’ex­primer à ce sujet pour l’instant… »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -

Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spec­ta­teur, Daniil Medvedev réalise, si l’on fait abstrac­tion de cet inci­dent, une tournée asia­tique impressionnante.

En zone mixte après sa victoire contre Tommy Paul en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 1–6, 6–3), le Russe n’a pas voulu dire s’il allait faire appel. 

Q. La course pour Turin est très serrée. Avez‐vous l’intention de faire appel concer­nant les points perdus à Pékin, ou l’avez-vous déjà fait ?
DANIIL MEDVEDEV : Pas de commen­taire pour l’instant. Je ne sais pas si je peux m’exprimer à ce sujet, on verra bien.

A noter que pour une place en finale à Shanghai, Daniil Medvedev affron­tera le jeune espa­gnol Rafael Jodar (13e mondial) pour la première fois.

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 14:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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