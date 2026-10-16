Disqualifié le 5 octobre dernier lors de sa demi‐finale à Pékin contre Novak Djokovic, pour avoir envoyé une balle dans la tête d’un spectateur, Daniil Medvedev réalise, si l’on fait abstraction de cet incident, une tournée asiatique impressionnante.
En zone mixte après sa victoire contre Tommy Paul en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−3, 1–6, 6–3), le Russe n’a pas voulu dire s’il allait faire appel.
Q. La course pour Turin est très serrée. Avez‐vous l’intention de faire appel concernant les points perdus à Pékin, ou l’avez-vous déjà fait ?
DANIIL MEDVEDEV : Pas de commentaire pour l’instant. Je ne sais pas si je peux m’exprimer à ce sujet, on verra bien.
A noter que pour une place en finale à Shanghai, Daniil Medvedev affrontera le jeune espagnol Rafael Jodar (13e mondial) pour la première fois.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 14:59