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Daniil Medvedev sur l’af­faire Gaël Monfils : « C’est une histoire un peu étrange »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -

Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était offi­ciel­le­ment un joueur retraité.

Une annonce qui fait énor­mé­ment parler dans le monde du tennis. En confé­rence de presse après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5), Daniil Medvedev a même été inter­rogé à ce sujet. 

« C’est une histoire un peu étrange, alors peut‐être que vous pour­riez m’en dire plus, je ne sais pas. Qui l’a mis sur cette liste ? Est‐ce qu’il voulait prendre sa retraite ?, a répondu le 5e joueur mondial avant d’en­censer le Français. C’est un adver­saire très coriace. Je vais vous dire une chose : c’est parti­cu­liè­re­ment diffi­cile de jouer contre lui quand on mène au score. Parce qu’il se détend et se met à tout tenter, des twee­ners et des coups du genre. Mais, écoutez, j’espère avant tout qu’il va bien, car je suppose qu’il aurait sûre­ment voulu jouer à Paris et ailleurs. Donc s’il a aban­donné, je ne sais pas ce qui se passe, mais j’espère qu’il profite de la vie, qu’il se sent bien. Il a eu une carrière incroyable, et c’est proba­ble­ment l’un des rares joueurs dont personne ne dira du mal. »

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 14:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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