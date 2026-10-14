Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tournois de sa carrière, le responsable de la communication de l’agence internationale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était officiellement un joueur retraité.
Une annonce qui fait énormément parler dans le monde du tennis. En conférence de presse après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5), Daniil Medvedev a même été interrogé à ce sujet.
« C’est une histoire un peu étrange, alors peut‐être que vous pourriez m’en dire plus, je ne sais pas. Qui l’a mis sur cette liste ? Est‐ce qu’il voulait prendre sa retraite ?, a répondu le 5e joueur mondial avant d’encenser le Français. C’est un adversaire très coriace. Je vais vous dire une chose : c’est particulièrement difficile de jouer contre lui quand on mène au score. Parce qu’il se détend et se met à tout tenter, des tweeners et des coups du genre. Mais, écoutez, j’espère avant tout qu’il va bien, car je suppose qu’il aurait sûrement voulu jouer à Paris et ailleurs. Donc s’il a abandonné, je ne sais pas ce qui se passe, mais j’espère qu’il profite de la vie, qu’il se sent bien. Il a eu une carrière incroyable, et c’est probablement l’un des rares joueurs dont personne ne dira du mal. »
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 14:59