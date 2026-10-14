Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était offi­ciel­le­ment un joueur retraité.

Une annonce qui fait énor­mé­ment parler dans le monde du tennis. En confé­rence de presse après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–5), Daniil Medvedev a même été inter­rogé à ce sujet.

« C’est une histoire un peu étrange, alors peut‐être que vous pour­riez m’en dire plus, je ne sais pas. Qui l’a mis sur cette liste ? Est‐ce qu’il voulait prendre sa retraite ?, a répondu le 5e joueur mondial avant d’en­censer le Français. C’est un adver­saire très coriace. Je vais vous dire une chose : c’est parti­cu­liè­re­ment diffi­cile de jouer contre lui quand on mène au score. Parce qu’il se détend et se met à tout tenter, des twee­ners et des coups du genre. Mais, écoutez, j’espère avant tout qu’il va bien, car je suppose qu’il aurait sûre­ment voulu jouer à Paris et ailleurs. Donc s’il a aban­donné, je ne sais pas ce qui se passe, mais j’espère qu’il profite de la vie, qu’il se sent bien. Il a eu une carrière incroyable, et c’est proba­ble­ment l’un des rares joueurs dont personne ne dira du mal. »