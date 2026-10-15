Impressionnant pour écarter Stefanos Tsitsipas en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, Daniil Medvedev s’est présenté en conférence de presse avec confiance et assurance concernant la suite de la saison et une potentielle qualification pour le Masters de Turin (actuellement 8e avec 3120 points).
Mais le Russe n’a pas non plus l’intention de se prendre la tête à ce sujet, comme il l’a déclaré avec beaucoup d’humour. Extrait.
Q. D’après votre expérience, vous vous êtes qualifié à de nombreuses reprises pour les Finales ATP. Cette fois‐ci, en quoi la poursuite de cet objectif jusqu’à la fin de la saison est‐elle différente ? Pour vous, cela change‐t‐il quelque chose à votre attitude vis‐à‐vis du jeu ou non ?
DANIIL MEDVEDEV : Écoutez, tout est une question de résultats. Si j’avais bien joué au Canada, atteint les quarts de finale, et que j’avais enchaîné les bons résultats ici, sans perdre 200 points quelque part la semaine dernière, je serais probablement déjà officiellement qualifié. Tout est donc une question de résultats. Si vous perdez au premier tour, vous ne serez peut‐être pas à Turin. Si vous atteignez les quarts de finale à chaque Masters de l’année, vous serez probablement à Turin. Je fais donc de mon mieux, et si j’y suis, tant mieux. Sinon, les Maldives feront l’affaire.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 13:13