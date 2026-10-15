Impressionnant pour écarter Stefanos Tsitsipas en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, Daniil Medvedev s’est présenté en confé­rence de presse avec confiance et assu­rance concer­nant la suite de la saison et une poten­tielle quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin (actuel­le­ment 8e avec 3120 points).

Mais le Russe n’a pas non plus l’in­ten­tion de se prendre la tête à ce sujet, comme il l’a déclaré avec beau­coup d’hu­mour. Extrait.

Q. D’après votre expé­rience, vous vous êtes qualifié à de nombreuses reprises pour les Finales ATP. Cette fois‐ci, en quoi la pour­suite de cet objectif jusqu’à la fin de la saison est‐elle diffé­rente ? Pour vous, cela change‐t‐il quelque chose à votre atti­tude vis‐à‐vis du jeu ou non ?

DANIIL MEDVEDEV : Écoutez, tout est une ques­tion de résul­tats. Si j’avais bien joué au Canada, atteint les quarts de finale, et que j’avais enchaîné les bons résul­tats ici, sans perdre 200 points quelque part la semaine dernière, je serais proba­ble­ment déjà offi­ciel­le­ment qualifié. Tout est donc une ques­tion de résul­tats. Si vous perdez au premier tour, vous ne serez peut‐être pas à Turin. Si vous attei­gnez les quarts de finale à chaque Masters de l’année, vous serez proba­ble­ment à Turin. Je fais donc de mon mieux, et si j’y suis, tant mieux. Sinon, les Maldives feront l’affaire.