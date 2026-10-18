Vainqueur du premier Masters 1000 de sa carrière à Shanghai, après une très belle victoire face à son compa­triote, Rafael Jodar, Alejandro Davidovich Fokina était parti­cu­liè­re­ment heureux et fier lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Mais l’Espagnol, déjà sur le départ, n’aura même pas le temps de célé­brer sur place le plus beau titre de sa carrière.

« Je ne peux pas décrire avec des mots ce que j’ai accompli lors de cette tournée chinoise. Je n’aurais jamais imaginé remporter deux titres après deux mois d’absence. Mais je suis vrai­ment, vrai­ment heureux. Je pense que mon équipe m’a poussé à aller de l’avant. J’ai traversé des moments diffi­ciles quand j’étais chez moi, et ils m’ont vrai­ment encou­ragé à fond. Ils savaient que j’étais capable de réaliser ce genre de choses. Je leur suis donc très recon­nais­sant pour ce qu’ils ont fait, car ils ont cru en moi. Et, bien sûr, ma femme m’a soutenu tous les jours pendant deux mois, ce qui n’est pas facile. Donc, pour l’instant, je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis très heureux. J’ai un avion à prendre tout de suite. J’aurais bien aimé boire un bon coup aujourd’hui, mais ça ne va pas être possible. »