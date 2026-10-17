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Davidovich Fokina, après sa victoire contre Alexander Zverev : « J’étais en meilleure forme physique que lui »

Par
Thomas S
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Battu six fois en sept confron­ta­tions par Alexander Zverev avant de le retrouver en demi‐finale du Masters 1000 de Shanghai ce samedi, Alejandro Davidovich Fokina a réalisé une sacrée perfor­mance en domi­nant l’Allemand et futur numéro 1 mondial en trois sets et 2h de jeu : 5–7, 6–4, 6–3.

Qualifié pour sa deuxième finale dans cette caté­gorie de tournoi après Monte‐Carlo en 2022, l’Espagnol a reconnu lors de l’in­ter­view d’après match que son adver­saire était proba­ble­ment un peu émoussé, notam­ment dans le dernier set. 

« Peu importe le résultat, je me concentre simple­ment sur chaque balle. Je savais que si je restais dans le match tout au long de la rencontre, j’aurais au moins une occa­sion, et je l’ai saisie au deuxième set. Puis, au troi­sième set, je pense que j’étais en meilleure forme physique que lui. Le break précoce dans ce troi­sième set m’a donné beau­coup d’énergie. Je me suis concentré unique­ment sur le jeu, sans me soucier du résultat, mais en prenant du plaisir. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 14:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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