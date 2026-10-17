Battu six fois en sept confrontations par Alexander Zverev avant de le retrouver en demi‐finale du Masters 1000 de Shanghai ce samedi, Alejandro Davidovich Fokina a réalisé une sacrée performance en dominant l’Allemand et futur numéro 1 mondial en trois sets et 2h de jeu : 5–7, 6–4, 6–3.
Qualifié pour sa deuxième finale dans cette catégorie de tournoi après Monte‐Carlo en 2022, l’Espagnol a reconnu lors de l’interview d’après match que son adversaire était probablement un peu émoussé, notamment dans le dernier set.
« Peu importe le résultat, je me concentre simplement sur chaque balle. Je savais que si je restais dans le match tout au long de la rencontre, j’aurais au moins une occasion, et je l’ai saisie au deuxième set. Puis, au troisième set, je pense que j’étais en meilleure forme physique que lui. Le break précoce dans ce troisième set m’a donné beaucoup d’énergie. Je me suis concentré uniquement sur le jeu, sans me soucier du résultat, mais en prenant du plaisir. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 14:23