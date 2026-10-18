Alejandro Davidovich Fokina n’a pas volé ce premier sacre en Masters 1000.
Vainqueur en trois sets de son compatriote, Rafael Jodar, en finale à Shanghai ce dimanche (1−6, 7–6(5), 6–4 en 2h30), l’actuel 26e joueur mondial, titré pour la troisième fois d’affilée après Majorque et Chengdu, a rendu un hommage inattendu à Arthur Fils lors de l’interview d’après match.
Davidovich totalmente exhausto tras ganar a Jódar.🗣️ « Tengo la mente en blanco, completamente. Me lo he dejado todo en pista, como en cada partido de este torneo »🗣️ « Jugar contra Jódar ha sido durísimo. Es un grandísimo jugador con unos golpes increíbles.🗣️ « No puedo describir con palabras lo que siento ahora mismo. Estoy encantado con el equipo que tengo, porque ha sido un año durísimo, con la lesión de espalda »🗣️ « Me acuerdo de Fils, un gran amigo mío, que también tuvo una lesión de espalda y se perdió muchos torneos. Él volvió ganando partidos y eso me dio mucha motivación para hacer lo mismo también »— José Morón (@jmgmoron) October 18, 2026
« J’ai l’esprit complètement vide. J’ai tout donné sur le court, comme à chaque match de ce tournoi. Jouer contre Jódar a été extrêmement difficile. C’est un très grand joueur doté de coups incroyables. Je ne peux pas décrire avec des mots ce que je ressens en ce moment. Je suis ravi de l’équipe qui m’entoure, car cette année a été très difficile, avec cette blessure au dos. Je me souviens de Fils, un de mes grands amis, qui a lui aussi souffert d’une blessure au dos et a manqué de nombreux tournois. Il a fait son retour en remportant des matchs, et cela m’a beaucoup motivé à faire de même. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 13:44