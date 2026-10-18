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Davidovich Fokina après sa victoire en finale contre Jodar : « Arthur Fils, qui est l’un de mes grands amis, a lui aussi souf­fert d’une bles­sure au dos et a manqué de nombreux tour­nois. Il a fait son retour en rempor­tant des matchs, et cela m’a beau­coup motivé à faire de même »

Par
Thomas S
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Alejandro Davidovich Fokina n’a pas volé ce premier sacre en Masters 1000. 

Vainqueur en trois sets de son compa­triote, Rafael Jodar, en finale à Shanghai ce dimanche (1−6, 7–6(5), 6–4 en 2h30), l’ac­tuel 26e joueur mondial, titré pour la troi­sième fois d’af­filée après Majorque et Chengdu, a rendu un hommage inat­tendu à Arthur Fils lors de l’in­ter­view d’après match. 

« J’ai l’es­prit complè­te­ment vide. J’ai tout donné sur le court, comme à chaque match de ce tournoi. Jouer contre Jódar a été extrê­me­ment diffi­cile. C’est un très grand joueur doté de coups incroyables. Je ne peux pas décrire avec des mots ce que je ressens en ce moment. Je suis ravi de l’équipe qui m’entoure, car cette année a été très diffi­cile, avec cette bles­sure au dos. Je me souviens de Fils, un de mes grands amis, qui a lui aussi souf­fert d’une bles­sure au dos et a manqué de nombreux tour­nois. Il a fait son retour en rempor­tant des matchs, et cela m’a beau­coup motivé à faire de même. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 13:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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