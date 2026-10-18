Avant de décrocher son premier titre en juin dernier sur l’ATP 250 de Majorque, Alejandro Davidovich Fokina avait perdu ses cinq premières finales. Il en est désormais à trois remportées d’affilée après son sacre ce dimanche sur le Masters 1000 de Shanghai.
Malgré la perte du premier set face à son jeune compatriote, Rafael Jodar, révélation de la saison, « Foki » a réussi à élever tout en profitant de la nervosité de son adversaire, comme il l’a confié en conférence de presse d’après match.
« Il a très bien commencé. Au premier set, je ne voyais aucune ouverture pour marquer un point gagnant. Il était partout. Il servait très bien, retournait très bien. J’essayais de faire de mon mieux, c’est tout. Au deuxième set, il menait d’un break, mais j’ai continué à croire en moi, à chercher comment le déstabiliser. Ce n’est pas facile, c’était sa première finale d’un Masters 1000, je savais que ça n’allait pas être facile pour lui non plus. Il allait être nerveux, il allait peut‐être commettre quelques erreurs qu’il n’avait pas commises auparavant. Il fallait donc juste que je sois présent, et à chaque balle, continuer à croire en moi et essayer de le faire courir, non, parce qu’à la fin du troisième set, on voyait bien qu’il commençait à avoir des crampes. C’était ma clé du succès aujourd’hui : être présent physiquement dans le match, c’était ma seule chance aujourd’hui. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 15:15