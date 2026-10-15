Alejandro Davodivch Fokina ne pouvait presque pas rêver mieux après deux énormes batailles face à Frances Tiafoe et Hubert Hurkacz lors des deux tours précédents.

Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai après l’abandon du Français, Arthur Gea (4−1, puis retrait), l’Espagnol était partagé entre la décep­tion pour son adver­saire et le bonheur d’avoir deux jours de repos avant de jouer pour une place en finale.

Q. La fin du match est regret­table, mais étant donné que vous aviez disputé deux matchs très diffi­ciles aupa­ra­vant, est‐ce un soula­ge­ment que ce soit terminé ?

ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA : Oui, je dirais que je suis désolé pour lui, pour Arthur. Je jouais bien, je voulais vrai­ment faire un bon match contre lui, pour voir où j’en suis. Et oui, bien sûr, c’est agréable de disputer ce genre de match ici, parce que j’ai eu deux matchs très diffi­ciles aux tours précé­dents. Donc, oui, je suis très heureux d’être à nouveau en demi‐finale, de profiter de ce moment, et je suis heureux pour tous les membres de mon équipe. Maintenant, je vais prendre ma journée de repos aujourd’hui pour en profiter.