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Davidovich Fokina, vain­queur sur abandon du Français Gea en quarts : « Je suis désolé pour Arthur. Je voulais vrai­ment faire un bon match contre lui pour voir où j’en suis »

Par
Thomas S
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Alejandro Davodivch Fokina ne pouvait presque pas rêver mieux après deux énormes batailles face à Frances Tiafoe et Hubert Hurkacz lors des deux tours précédents. 

Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai après l’abandon du Français, Arthur Gea (4−1, puis retrait), l’Espagnol était partagé entre la décep­tion pour son adver­saire et le bonheur d’avoir deux jours de repos avant de jouer pour une place en finale. 

Q. La fin du match est regret­table, mais étant donné que vous aviez disputé deux matchs très diffi­ciles aupa­ra­vant, est‐ce un soula­ge­ment que ce soit terminé ?
ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA : Oui, je dirais que je suis désolé pour lui, pour Arthur. Je jouais bien, je voulais vrai­ment faire un bon match contre lui, pour voir où j’en suis. Et oui, bien sûr, c’est agréable de disputer ce genre de match ici, parce que j’ai eu deux matchs très diffi­ciles aux tours précé­dents. Donc, oui, je suis très heureux d’être à nouveau en demi‐finale, de profiter de ce moment, et je suis heureux pour tous les membres de mon équipe. Maintenant, je vais prendre ma journée de repos aujourd’hui pour en profiter.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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