ATP - Shanghai

De Minaur : « Les condi­tions sont les plus lentes que j’aie jamais connues sur le circuit. Les balles deviennent énormes après quelques jeux »

Jean Muller
Par Jean Muller

On le sait les condi­tions sont extrêmes en Chine et du coup cela a une vraie influence sur la qualité des balles comme l’a expliqué Alex de Minaur plutôt surpris par cet environnement.

« Les condi­tions sont diffi­ciles, très lentes. C’est très diffé­rent de ce que nous avons joué jusqu’à présent. J’ai l’im­pres­sion que les condi­tions sont les plus lentes que j’aie jamais connues sur le circuit. Les balles deviennent énormes après quelques jeux, et la vitesse du court est extrê­me­ment lente. Mais il n’y a rien à faire, à part s’adapter et l’ac­cepter. Je suis donc contente d’avoir trouvé le moyen de gagner »

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 09:10

