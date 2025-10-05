On le sait les condi­tions sont extrêmes en Chine et du coup cela a une vraie influence sur la qualité des balles comme l’a expliqué Alex de Minaur plutôt surpris par cet environnement.

« Les condi­tions sont diffi­ciles, très lentes. C’est très diffé­rent de ce que nous avons joué jusqu’à présent. J’ai l’im­pres­sion que les condi­tions sont les plus lentes que j’aie jamais connues sur le circuit. Les balles deviennent énormes après quelques jeux, et la vitesse du court est extrê­me­ment lente. Mais il n’y a rien à faire, à part s’adapter et l’ac­cepter. Je suis donc contente d’avoir trouvé le moyen de gagner »