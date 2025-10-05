On le sait les conditions sont extrêmes en Chine et du coup cela a une vraie influence sur la qualité des balles comme l’a expliqué Alex de Minaur plutôt surpris par cet environnement.
« Les conditions sont difficiles, très lentes. C’est très différent de ce que nous avons joué jusqu’à présent. J’ai l’impression que les conditions sont les plus lentes que j’aie jamais connues sur le circuit. Les balles deviennent énormes après quelques jeux, et la vitesse du court est extrêmement lente. Mais il n’y a rien à faire, à part s’adapter et l’accepter. Je suis donc contente d’avoir trouvé le moyen de gagner »
