« C’est un ami et je l’aime beau­coup alors ce sera un match diffi­cile pour moi d’autant que c’est un très grand joueur », avouait Andrey Rublev avant sa demi‐finale contre Grigor Dimitrov à Shanghaï.

Le Russe a joint le geste à la parole sur le court en montrant son respect pour son adver­saire du jour.

Lorsqu’un service gagnant de Rublev n’a pas été annoncé « let » dans le tie‐break du premier set, alors que les deux joueurs ont vu la balle effleurer le filet, le Russe a proposé de rejouer le point.

« Non merci, ce n’est pas ta faute Rublo mais j’ap­précie », lui a répondu son ami bulgare, qui a fini par perdre la manche quelques minutes plus tard.

