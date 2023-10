Alors qu’il n’avait jamais remporté le moindre set contre Carlos Alcaraz en trois confron­ta­tions, Grigor Dimitrov a battu l’Espagnol mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghaï. Cette victoire combinée aux élimi­na­tions de Daniil Medvedev et Jannik Sinner donne‐t‐elle de grands espoirs au Bulgare, qui n’a plus remporté de titre depuis le Masters en 2017 ?

« J’aimerais bien remporter ce titre mais il est trop tôt pour en parler. Nous avons vu, tout au long de l’année, diffé­rents vain­queurs sur de nombreux tour­nois et même sur de nombreux Masters 1000. Don je fais vrai­ment ma propre course en ce moment. Je veux me concen­trer sur ce que je fais. Tout ce que j’ai à faire, c’est d’aller sur le court, quel que soit mon adver­saire, et de faire de mon mieux. C’est une approche que j’ai commencé à adapter au cours des deux dernières années, parce que main­te­nant tout le monde joue bien. Si vous y réflé­chissez bien, tout le monde peut battre tout le monde. C’est pour­quoi je pense qu’en général, à l’avenir, nous allons voir les tirages s’ou­vrir un peu partout, même si cela ne signifie pas néces­sai­re­ment que le meilleur joueur qui reste va gagner le tournoi. Non, loin de là. Le tennis est telle­ment physique, mental… », a répondu le 19e mondial en confé­rence de presse.

Il affron­tera le Chilien Nicolas Jarry (22e) pour une place dans le dernier carré.