Djokovic à Paris, ça ne sent pas bon : « Après Shanghai, le seul tournoi auquel je sais que je vais parti­ciper est celui d’Athènes, et ensuite, nous verrons si je joue à Turin ou non, je ne sais pas encore »

En confé­rence de presse à Shanghai, où il va affronter Marin Cilic lors de son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic a évoqué son calen­drier pour la fin de saison. Et on comprend que le Masters 1000 pari­sien, qui se dérou­lera pour la première fois à la Défense Arena de Nanterre du 25 octobre au 2 novembre, n’est visi­ble­ment pas dans ses plans. 

« Vous m’avez posé une ques­tion sur le Masters. Oui, c’est un tournoi où j’ai eu beau­coup de succès ces dernières années, je me suis imposé deux fois à Turin (2022 et 2023), et j’es­père pouvoir y retourner, on verra bien. Je ne fais plus de plans à long terme. Je l’ai déjà dit, je l’ai dit à New York. Donc, après Shanghai, le seul tournoi auquel je sais que je vais parti­ciper est celui d’Athènes, et ensuite, nous verrons si je joue à Turin ou non, je ne sais pas encore. »

