En conférence de presse à Shanghai, où il va affronter Marin Cilic lors de son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic a évoqué son calendrier pour la fin de saison. Et on comprend que le Masters 1000 parisien, qui se déroulera pour la première fois à la Défense Arena de Nanterre du 25 octobre au 2 novembre, n’est visiblement pas dans ses plans.
« Vous m’avez posé une question sur le Masters. Oui, c’est un tournoi où j’ai eu beaucoup de succès ces dernières années, je me suis imposé deux fois à Turin (2022 et 2023), et j’espère pouvoir y retourner, on verra bien. Je ne fais plus de plans à long terme. Je l’ai déjà dit, je l’ai dit à New York. Donc, après Shanghai, le seul tournoi auquel je sais que je vais participer est celui d’Athènes, et ensuite, nous verrons si je joue à Turin ou non, je ne sais pas encore. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 08:14