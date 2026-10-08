De passage en conférence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a été interrogé sur Kei Nishikori, qui vient tout juste de mettre fin à sa carrière, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo.
Et le Serbe a tenu à saluer le talent et la carrière du meilleur joueur asiatique de tous les temps.
« Malheureusement, il a été très souvent blessé et a eu du mal tout au long de sa carrière à rester en forme. Je pense que c’est sans doute son seul regret : de ne pas avoir pu rester en bonne santé plus longtemps. Car lorsqu’il jouait son meilleur tennis, il figurait parmi les cinq meilleurs joueurs mondiaux. Incroyablement rapide, extrêmement talentueux, la puissance et le timing de ses coups étaient exceptionnels. Bien sûr, prendre sa retraite dans son pays, devant son public, est quelque chose dont, je pense, tous les joueurs rêvent vraiment ; je suis donc sûr qu’il a apprécié ses adieux là‐bas. Comme je l’ai dit, le Japon peut être fier de lui et de ce qu’il a accompli pour son pays : il est le premier joueur de ce pays, et peut‐être même d’Asie si je ne me trompe pas, à avoir jamais figuré dans le top 10. Une superbe carrière, vraiment, et toutes mes félicitations à lui. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 18:51