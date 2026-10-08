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Djokovic, à propos d’un joueur fraî­che­ment retraité : « Lorsqu’il jouait à son meilleur niveau, il faisait partie des cinq meilleurs joueurs du monde »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a été inter­rogé sur Kei Nishikori, qui vient tout juste de mettre fin à sa carrière, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo. 

Et le Serbe a tenu à saluer le talent et la carrière du meilleur joueur asia­tique de tous les temps. 

« Malheureusement, il a été très souvent blessé et a eu du mal tout au long de sa carrière à rester en forme. Je pense que c’est sans doute son seul regret : de ne pas avoir pu rester en bonne santé plus long­temps. Car lorsqu’il jouait son meilleur tennis, il figu­rait parmi les cinq meilleurs joueurs mondiaux. Incroyablement rapide, extrê­me­ment talen­tueux, la puis­sance et le timing de ses coups étaient excep­tion­nels. Bien sûr, prendre sa retraite dans son pays, devant son public, est quelque chose dont, je pense, tous les joueurs rêvent vrai­ment ; je suis donc sûr qu’il a apprécié ses adieux là‐bas. Comme je l’ai dit, le Japon peut être fier de lui et de ce qu’il a accompli pour son pays : il est le premier joueur de ce pays, et peut‐être même d’Asie si je ne me trompe pas, à avoir jamais figuré dans le top 10. Une superbe carrière, vrai­ment, et toutes mes féli­ci­ta­tions à lui. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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