De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a été inter­rogé sur Kei Nishikori, qui vient tout juste de mettre fin à sa carrière, chez lui, sur l’ATP 500 de Tokyo.

Et le Serbe a tenu à saluer le talent et la carrière du meilleur joueur asia­tique de tous les temps.

« Malheureusement, il a été très souvent blessé et a eu du mal tout au long de sa carrière à rester en forme. Je pense que c’est sans doute son seul regret : de ne pas avoir pu rester en bonne santé plus long­temps. Car lorsqu’il jouait son meilleur tennis, il figu­rait parmi les cinq meilleurs joueurs mondiaux. Incroyablement rapide, extrê­me­ment talen­tueux, la puis­sance et le timing de ses coups étaient excep­tion­nels. Bien sûr, prendre sa retraite dans son pays, devant son public, est quelque chose dont, je pense, tous les joueurs rêvent vrai­ment ; je suis donc sûr qu’il a apprécié ses adieux là‐bas. Comme je l’ai dit, le Japon peut être fier de lui et de ce qu’il a accompli pour son pays : il est le premier joueur de ce pays, et peut‐être même d’Asie si je ne me trompe pas, à avoir jamais figuré dans le top 10. Une superbe carrière, vrai­ment, et toutes mes féli­ci­ta­tions à lui. »