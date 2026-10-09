Après huit défaites, Hubert Hurkacz a dominé Novak Djokovic pour la première fois ce vendredi à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–3).

Le Polonais, ex‐6e mondial et aujourd’hui 34e, est devenu le quatrième joueur à battre Roger Federer sur gazon (dernier match de sa carrière à Wimbledon), Rafael Nadal sur terre battue (dernière saison de sa carrière) et enfin Novak Djokovic sur dur.

Seuls Andy Murray, Dominic Thiem et Alexander Zverev avaient réalisé cet exploit.

📊 Ils ont réussi à battre Roger Federer sur gazon 🟢, Rafael Nadal sur terre battue 🟠 et Novak Djokovic sur dur 🔵 sur le circuit prin­cipal : 🇬🇧 Andy Murray 🇦🇹 Dominic Thiem 🇩🇪 Alexander Zverev 🇵🇱 Hubert Hurkacz 🆕 https://t.co/I3IGrGuWWT — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 9, 2026

Une très belle ligne sur le CV de Hubert Hurkacz !