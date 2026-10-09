Accueil ATP ATP - Shanghai

Djokovic après Federer et Nadal, Hurkacz rejoint trois vain­queurs en Grand Chelem !

Par
Baptiste Mulatier
-
2227

Après huit défaites, Hubert Hurkacz a dominé Novak Djokovic pour la première fois ce vendredi à l’oc­ca­sion du deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–3).

Le Polonais, ex‐6e mondial et aujourd’hui 34e, est devenu le quatrième joueur à battre Roger Federer sur gazon (dernier match de sa carrière à Wimbledon), Rafael Nadal sur terre battue (dernière saison de sa carrière) et enfin Novak Djokovic sur dur. 

Seuls Andy Murray, Dominic Thiem et Alexander Zverev avaient réalisé cet exploit. 

Une très belle ligne sur le CV de Hubert Hurkacz !

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 16:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥