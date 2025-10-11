Si Novak Djokovic a pendant long­temps repoussé les limites du temps, il a vrai­ment fait son âge (38 ans) lors de ce Masters 1000 de Shanghai.

En grande diffi­culté sur le plan physique depuis le début du tournoi, le Serbe s’est lour­de­ment incliné ce samedi en demi‐finales face à la sensa­tion Valentin Vacherot, 204e mondial. Une défaite vrai­ment inquié­tante compte tenu des nombreux signaux qu’il a envoyés sur le court.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem s’est montré très expé­ditif, après avoir chaleu­reu­se­ment féli­cité son adver­saire. Extraits.

Q. Comment vous sentez‐vous après ce match, à quel point avez‐vous pris de risques pour conti­nuer, et puis est‐ce que je peux vous demander si vous allez vous reposer la semaine prochaine ou si vous pensez aller en Arabie ?

NOVAK DJOKOVIC : Je tiens à féli­citer Valentin pour avoir atteint sa première finale Masters. Après être passé par les quali­fi­ca­tions, c’est une histoire incroyable. Je lui ai dit au filet qu’il avait fait un tournoi incroyable, mais surtout que son atti­tude était très bonne et que son jeu était égale­ment incroyable. Tout tourne donc autour de lui. Je lui souhaite bonne chance pour la finale, et c’est le meilleur joueur qui a gagné aujourd’hui.

Q. Pouvez‐vous parler de votre condi­tion physique ?

NOVAK DJOKOVIC : Non. Question suivante, s’il vous plaît.