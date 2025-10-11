Si Novak Djokovic a pendant longtemps repoussé les limites du temps, il a vraiment fait son âge (38 ans) lors de ce Masters 1000 de Shanghai.
En grande difficulté sur le plan physique depuis le début du tournoi, le Serbe s’est lourdement incliné ce samedi en demi‐finales face à la sensation Valentin Vacherot, 204e mondial. Une défaite vraiment inquiétante compte tenu des nombreux signaux qu’il a envoyés sur le court.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’après match, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem s’est montré très expéditif, après avoir chaleureusement félicité son adversaire. Extraits.
Q. Comment vous sentez‐vous après ce match, à quel point avez‐vous pris de risques pour continuer, et puis est‐ce que je peux vous demander si vous allez vous reposer la semaine prochaine ou si vous pensez aller en Arabie ?
NOVAK DJOKOVIC : Je tiens à féliciter Valentin pour avoir atteint sa première finale Masters. Après être passé par les qualifications, c’est une histoire incroyable. Je lui ai dit au filet qu’il avait fait un tournoi incroyable, mais surtout que son attitude était très bonne et que son jeu était également incroyable. Tout tourne donc autour de lui. Je lui souhaite bonne chance pour la finale, et c’est le meilleur joueur qui a gagné aujourd’hui.
Q. Pouvez‐vous parler de votre condition physique ?
NOVAK DJOKOVIC : Non. Question suivante, s’il vous plaît.
