Le Serbe a bien voulu faire un bilan de son année 2024 qui n’a pas été la plus perfoe­mante de sa carrière, c’est le moins que l’on puisse dire.

« Par rapport à la plupart des saisons de ma carrière, celle‐ci a été l’une des moins bonnes en termes de résul­tats. Mais, vous savez, cela devait arriver à un moment. Je n’ai pas gagné de tournoi du Grand Chelem cette saison et ne me main­tien­drai pas au plus haut niveau pendant autant d’an­nées d’af­filée. Au final ce n’est pas grave, je suis heureux de ma médaille d’or aux Jeux olym­piques, c’était l’ob­jectif prin­cipal pour cette année. »