Stefan Djokovic adore le tennis, et dès que son père est ok, il est à ses côtés sur certains tour­nois. D’ailleurs, quand il est présent dans la player’s box, il a souvent du mal à retenir ses émotions, surtout quand son papa rate un coup facile.

Interrogé sur le fait qu’il était bien présent avec en Chine, Nole a eu cette analyse pertinente.

« Mon fils joue beau­coup au tennis et suit de près donc l’ac­tua­lité de ce sport. Il tenait vrai­ment à m’ac­com­pa­gner en Chine. Il veut voyager partout avec moi, mais il doit aller à l’école, et ce n’est pas si simple. Mais il adore vrai­ment le tennis et le sport en général.Mais en même temps, vous savez, les enfants ne peuvent pas vivre la vie de leur père, ils doivent vivre leur propre vie »