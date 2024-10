Novak Djokovic profite de son retour en Chine, où les fans ne l’avaient plus vu depuis 2019.

Après s’est affiché dans une tenue verte fluo lors de son arrivée il y a quelques jours, le Serbe a de nouveau pris la pose dans les rues de Shanghai. Cette fois en enfi­lant un t‑shirt sans manches.

Apparently, Novak Djokovic feels good in China 🐉



Un look encore très inha­bi­tuel pour le Serbe qui plaira sans doute aux spécia­listes des « marcels », Rafael Nadal et plus récem­ment Carlos Alcaraz.