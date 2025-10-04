Vainqueur en deux manches avec 7–6, 6–4, Djokovic a livré une copie plutôt correcte comme d’ailleurs son ami Marin Cilic. En quelques mots, Nole a résumé leur situa­tion, eux qui sont main­te­nant des doyens du circuit.

« Aujourd’hui, avant le match, j’ai pensé à notre âge à Marin et moi : 75 ans. C’est beau­coup. J’espère qu’on pourra jouer plus de matchs et peut‐être battre plus de records. Je pense qu’on a joué comme si on avait 15 ans de moins aujourd’hui, ce qui est formi­dable. On a continué à se dépasser, même avec les plus jeunes. Au final, l’âge n’a pas d’im­por­tance quand on entre sur le terrain ; il faut trouver le moyen de gagner ; c’est l’objectif »