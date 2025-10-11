Après avoir breaké d’en­trée, Novak semblait en grande forme. En face le Monégasque gardait la tête haute repre­nait tout de suite le service du serbe pour commencer à mettre sa main sur la rencontre.

Djokovic, que ya tenía problemas en el tobillo derecho, aductor izquierdo y parte poste­rior del hombro derecho, ahora añade un nuevo problema físico en Shanghai : parte alta del glúteo izquierdo.

A 3 partout, le Serbe semblait atteint à la hanche droite.

Si Djoko finit et gagne ce match, c'est hallu­ci­nant. Il est à l'agonie après chaque point.

Et il est telle­ment capable de le faire.



Et il est telle­ment capable de le faire. pic.twitter.com/iFZVufp7Op — Tennis Legend (@TennisLegende) October 11, 2025

Un quart d’heure plus tard, Valentin bouclait le set (6−3), alors que Novak profi­tait de l’arrêt pour se faire manipuler.