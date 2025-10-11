Après avoir breaké d’entrée, Novak semblait en grande forme. En face le Monégasque gardait la tête haute reprenait tout de suite le service du serbe pour commencer à mettre sa main sur la rencontre.
Djokovic, que ya tenía problemas en el tobillo derecho, aductor izquierdo y parte posterior del hombro derecho, ahora añade un nuevo problema físico en Shanghai : parte alta del glúteo izquierdo. pic.twitter.com/NYSq2s2fMz— José Morón (@jmgmoron) October 11, 2025
A 3 partout, le Serbe semblait atteint à la hanche droite.
Si Djoko finit et gagne ce match, c’est hallucinant. Il est à l’agonie après chaque point.— Tennis Legend (@TennisLegende) October 11, 2025
Et il est tellement capable de le faire. pic.twitter.com/iFZVufp7Op
Un quart d’heure plus tard, Valentin bouclait le set (6−3), alors que Novak profitait de l’arrêt pour se faire manipuler.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 11:30