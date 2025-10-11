AccueilATPATP - ShanghaiDjokovic est déjà en grand danger
ATP - Shanghai

Djokovic est déjà en grand danger

Après avoir breaké d’en­trée, Novak semblait en grande forme. En face le Monégasque gardait la tête haute repre­nait tout de suite le service du serbe pour commencer à mettre sa main sur la rencontre.

A 3 partout, le Serbe semblait atteint à la hanche droite. 

Un quart d’heure plus tard, Valentin bouclait le set (6−3), alors que Novak profi­tait de l’arrêt pour se faire manipuler.

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 11:30

