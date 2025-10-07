Après le forfait de Carlos Alcaraz, l’abandon de Jannik Sinner et les défaites d’Alexander Zverev et Taylor Fritz, Novak Djokovic reste le dernier repré­sen­tant du top 5 dans le tableau du Masters 1000 de Shanghai.

Et s’il donne la prio­rité aux tour­nois du Grand Chelem, le Serbe de 38 ans ne semble pas regretter son choix de se rendre en Chine, où il reçoit énor­mé­ment de soutien.

« Si le soutien des fans chinois m’aide beau­coup ? Absolument. Comme je l’ai dit sur le court après ma dernière victoire, leur soutien m’a motivé à venir cette année et à jouer à Shanghai. Ces deux premiers matchs témoignent de la qualité de l’ac­cueil que je reçois ici, en Chine en général, et à Shanghai en parti­cu­lier. Je suis très recon­nais­sant et chan­ceux de pouvoir vivre une ambiance comme celle de ce soir », a déclaré Nole en zone mixte.

A noter qu’il affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale.