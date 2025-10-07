Après le forfait de Carlos Alcaraz, l’abandon de Jannik Sinner et les défaites d’Alexander Zverev et Taylor Fritz, Novak Djokovic reste le dernier représentant du top 5 dans le tableau du Masters 1000 de Shanghai.
Et s’il donne la priorité aux tournois du Grand Chelem, le Serbe de 38 ans ne semble pas regretter son choix de se rendre en Chine, où il reçoit énormément de soutien.
« Si le soutien des fans chinois m’aide beaucoup ? Absolument. Comme je l’ai dit sur le court après ma dernière victoire, leur soutien m’a motivé à venir cette année et à jouer à Shanghai. Ces deux premiers matchs témoignent de la qualité de l’accueil que je reçois ici, en Chine en général, et à Shanghai en particulier. Je suis très reconnaissant et chanceux de pouvoir vivre une ambiance comme celle de ce soir », a déclaré Nole en zone mixte.
A noter qu’il affrontera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 09:55