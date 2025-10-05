En zone mixte après sa victoire pénible face à Yannick Hanfmann (150e mondial) au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est exprimé sur les conditions de jeu et l’importance du service.
« La vie sur le court est plus facile ou plus difficile selon que vous servez bien ou mal. Je dois dire que lors des deux premiers matchs ici, c’était probablement mon meilleur coup. Cela fait une différence. Pou lui aussi. Il a pris mon service dès le début du premier set et a conservé le sien sans difficulté jusqu’à la fin du deuxième set. Même si les courts sont plus lents que l’année dernière, tout comme les balles, si vous placez bien vos services, il est difficile de vous breaker. Je suis vraiment satisfait de mon service. Je dois améliorer mon jeu global depuis la ligne de fond. Je sais ce que je dois améliorer, et j’espère que ce sera déjà le cas au prochain tour. »
Le Serbe affrontera Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 18:16