En zone mixte après sa victoire pénible face à Yannick Hanfmann (150e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic s’est exprimé sur les condi­tions de jeu et l’im­por­tance du service.

« La vie sur le court est plus facile ou plus diffi­cile selon que vous servez bien ou mal. Je dois dire que lors des deux premiers matchs ici, c’était proba­ble­ment mon meilleur coup. Cela fait une diffé­rence. Pou lui aussi. Il a pris mon service dès le début du premier set et a conservé le sien sans diffi­culté jusqu’à la fin du deuxième set. Même si les courts sont plus lents que l’année dernière, tout comme les balles, si vous placez bien vos services, il est diffi­cile de vous breaker. Je suis vrai­ment satis­fait de mon service. Je dois améliorer mon jeu global depuis la ligne de fond. Je sais ce que je dois améliorer, et j’es­père que ce sera déjà le cas au prochain tour. »

Le Serbe affron­tera Jaume Munar (41e mondial) en huitièmes de finale.