Après avoir fait passer un message suite au rebon­dis­se­ment dans l’af­faire Sinner, Novak Djokovic s’est montré inquiet, comme Carlos Alcaraz, pour l’image du tennis.

« Cette situa­tion ou ces circons­tances ne sont pas posi­tives pour notre sport, alors j’es­père que nous pour­rons résoudre cette affaire dès que possible. Quoi qu’il arrive, en fin de compte, je souhaite simple­ment que l’af­faire soit résolue le plus rapi­de­ment possible », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en confé­rence de presse à Shanghai.