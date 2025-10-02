Particulièrement bavard à l’oc­ca­sion de son passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai (opposé à Marin Cilic ce vendredi), Novak Djokovic a été inter­rogé sur les plaintes de certains joueurs, et notam­ment celles de Carlos Alcaraz, concer­nant la cadence jugée « infer­nale » du calendrier.

Si le Serbe est d’ac­cord sur le prin­cipe, il a néan­moins pointé du doigt une certaine contra­dic­tion entre ce discours et l’ins­crip­tion à plusieurs exhi­bi­tion, ce qui est notam­ment le cas du joueur espagnol.

« Eh bien, person­nel­le­ment, j’étais contre l’al­lon­ge­ment de la durée des tour­nois Masters 1000. Je me suis senti dès le début opposé à cette idée. En fait, même lorsque je faisais partie du conseil, je crois que j’en étais alors le président, je n’étais pas favo­rable à cette mesure. Je pense que ce n’est pas bon pour les joueurs. Je comprends qu’il y ait des avan­tages pour les tour­nois, etc., mais en tant que joueur, je n’ai jamais aimé cela. Je comprends donc les joueurs s’y opposent, car ils se rendent compte main­te­nant que ce n’est pas vrai­ment génial. Mais en même temps, c’est un sport indi­vi­duel, donc il y a des choix à faire. En fin de compte, vous pouvez toujours faire des choix. Je vois que certains joueurs disent peut‐être qu’il y a des règles impo­sées, etc. Mais il y a des règles impo­sées pour les bonus. Vous pouvez donc zapper le bonus, mais c’est un choix que vous devez être prêt à faire si vous voulez jouer moins. Mais il y a aussi des exhi­bi­tions auxquelles les joueurs s’ins­crivent, donc c’est un peu contradictoire. »