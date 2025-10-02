Particulièrement bavard à l’occasion de son passage en conférence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai (opposé à Marin Cilic ce vendredi), Novak Djokovic a été interrogé sur les plaintes de certains joueurs, et notamment celles de Carlos Alcaraz, concernant la cadence jugée « infernale » du calendrier.
Si le Serbe est d’accord sur le principe, il a néanmoins pointé du doigt une certaine contradiction entre ce discours et l’inscription à plusieurs exhibition, ce qui est notamment le cas du joueur espagnol.
« Eh bien, personnellement, j’étais contre l’allongement de la durée des tournois Masters 1000. Je me suis senti dès le début opposé à cette idée. En fait, même lorsque je faisais partie du conseil, je crois que j’en étais alors le président, je n’étais pas favorable à cette mesure. Je pense que ce n’est pas bon pour les joueurs. Je comprends qu’il y ait des avantages pour les tournois, etc., mais en tant que joueur, je n’ai jamais aimé cela. Je comprends donc les joueurs s’y opposent, car ils se rendent compte maintenant que ce n’est pas vraiment génial. Mais en même temps, c’est un sport individuel, donc il y a des choix à faire. En fin de compte, vous pouvez toujours faire des choix. Je vois que certains joueurs disent peut‐être qu’il y a des règles imposées, etc. Mais il y a des règles imposées pour les bonus. Vous pouvez donc zapper le bonus, mais c’est un choix que vous devez être prêt à faire si vous voulez jouer moins. Mais il y a aussi des exhibitions auxquelles les joueurs s’inscrivent, donc c’est un peu contradictoire. »
