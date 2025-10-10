En demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic va affronter la grande surprise du tournoi : le Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial.
En conférence de presse, le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem a analysé le jeu de son futur adversaire et souligné ses similitudes avec son cousin germain, le Français Arthur Rinderknech, qui affrontera lui Daniil Medvedev dans l’autre demi‐finale.
« Nous avons toujours su qu’il avait un grand potentiel, avec un service puissant, un jeu impressionnant, c’est un grand joueur. Son style de jeu est assez similaire à celui de Rinderknech. Je trouve qu’ils se ressemblent beaucoup. Son service me rappelle particulièrement celui d’Arthur. C’est formidable de voir cette complicité entre eux, le fait qu’ils se soutiennent mutuellement. Arthur était présent pendant tout le match. Oui, c’est un succès historique pour lui et j’ai hâte de jouer contre lui. J’espère que je pourrai remporter la victoire. »
