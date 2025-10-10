En demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic va affronter la grande surprise du tournoi : le Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial.

En confé­rence de presse, le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem a analysé le jeu de son futur adver­saire et souligné ses simi­li­tudes avec son cousin germain, le Français Arthur Rinderknech, qui affron­tera lui Daniil Medvedev dans l’autre demi‐finale.

« Nous avons toujours su qu’il avait un grand poten­tiel, avec un service puis­sant, un jeu impres­sion­nant, c’est un grand joueur. Son style de jeu est assez simi­laire à celui de Rinderknech. Je trouve qu’ils se ressemblent beau­coup. Son service me rappelle parti­cu­liè­re­ment celui d’Arthur. C’est formi­dable de voir cette compli­cité entre eux, le fait qu’ils se soutiennent mutuel­le­ment. Arthur était présent pendant tout le match. Oui, c’est un succès histo­rique pour lui et j’ai hâte de jouer contre lui. J’espère que je pourrai remporter la victoire. »