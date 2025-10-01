AccueilATPATP - ShanghaiEn déclarant forfait, Carlos Alcaraz fait une croix sur plus d'1 million...
En décla­rant forfait, Carlos Alcaraz fait une croix sur plus d’1 million de dollars !

Si Carlos Alcaraz a décidé de se montrer prudent en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Shanghai suite à son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo où il s’est foulé la cheville, le numéro 1 mondial n’a en tout cas pas fait le choix de l’argent. 

Il faut déjà rappeler que depuis 2022 et la réforme de l’ATP, cette dernière offre un bonus, qui s’élève à 21 millions de dollars en 2025, aux 30 joueurs ayant obtenu le plus de points au cours des neuf Masters 1000 et du Masters de Turin, sous réserve de leur participation.

Et c’est cette dernière condi­tion qui est impor­tante étant donné que l’Espagnol, large­ment en tête de ce clas­se­ment et éligible à une prime person­nelle de 4,5 millions de dollars en fin de saison, a déjà manqué deux Masters 1000 (Toronto et, donc, Shanghai) ce qui le prive de la moitié de cette cagnotte (-25% par tournoi manqué). 

Un manque à gagner consi­dé­rable (1 125 000 $) même si le numéro 1 mondial aura l’oc­ca­sion de se rattraper lors de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, orga­nisée du 15 au 18 octobre en Arabie Saoudite, où pas moins de 7 millions de dollars sont promis au vainqueur. 

