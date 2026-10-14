En pleine course au Masters, Felix Auger‐Aliassime a été contraint d’aban­donner face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Le Canadien était mené 5–2 dans la première manche lors­qu’il a décidé de jeter l’éponge à cause d’une douleur au genou.

« J’ai ressenti quelque chose dans mon genou sur un point à 2–1. J’ai essayé de conti­nuer à jouer, mais la douleur était trop vive. Je vais main­te­nant rentrer à la maison pour faire des tests et j’es­père que ça ne sera rien de grave et que je pourrai jouer dès le prochain tournoi. Je suis inscrit à Bruxelles mais je dois rentrer faire des examens et savoir à quoi ressem­blera la suite pour moi », a expliqué le 6e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.