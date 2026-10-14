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Felix Auger‐Aliassime, après son abandon en huitièmes de finale : « La douleur était trop vive »

Par
Baptiste Mulatier
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En pleine course au Masters, Felix Auger‐Aliassime a été contraint d’aban­donner face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai. 

Le Canadien était mené 5–2 dans la première manche lors­qu’il a décidé de jeter l’éponge à cause d’une douleur au genou. 

« J’ai ressenti quelque chose dans mon genou sur un point à 2–1. J’ai essayé de conti­nuer à jouer, mais la douleur était trop vive. Je vais main­te­nant rentrer à la maison pour faire des tests et j’es­père que ça ne sera rien de grave et que je pourrai jouer dès le prochain tournoi. Je suis inscrit à Bruxelles mais je dois rentrer faire des examens et savoir à quoi ressem­blera la suite pour moi », a expliqué le 6e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 15:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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