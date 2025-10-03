Quelques jours après s’être marié à Marrakech, au Maroc, Félix Auger‐Aliassime est déjà de retour au boulot, sur le Masters 1000 de Shanghai, où il sera opposé ce samedi à Alejandro Tabilo pour son entrée en lice.
Interrogé sur la destination de sa prochaine lune de miel avec sa nouvelle femme, Nina Ghaibi, le Québécois a fait un peu d’humour.
« Notre lune de miel ? C’est notre lune de miel, une lune de miel à Shanghai. Nous sommes ici ensemble et peut‐être que plus tard dans l’année, nous partirons en lune de miel. Mais pour l’instant, je dois évidemment retourner aux tournois, me remettre au travail… mais nous passons quand même de bons moments ensemble. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 18:15