Félix Auger‐Aliassime, qui vient juste de se marier : « Notre lune de miel ? Nous y sommes, c’est une lune de miel sur le Masters 1000 de Shanghai »

Par Thomas S

Quelques jours après s’être marié à Marrakech, au Maroc, Félix Auger‐Aliassime est déjà de retour au boulot, sur le Masters 1000 de Shanghai, où il sera opposé ce samedi à Alejandro Tabilo pour son entrée en lice.

Interrogé sur la desti­na­tion de sa prochaine lune de miel avec sa nouvelle femme, Nina Ghaibi, le Québécois a fait un peu d’humour. 

« Notre lune de miel ? C’est notre lune de miel, une lune de miel à Shanghai. Nous sommes ici ensemble et peut‐être que plus tard dans l’année, nous parti­rons en lune de miel. Mais pour l’ins­tant, je dois évidem­ment retourner aux tour­nois, me remettre au travail… mais nous passons quand même de bons moments ensemble. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 18:15

