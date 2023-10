Ce samedi, Andrey Rublev s’at­ten­dait à un combat spécial contre Grigor Dimitrov. « C’est un ami et je l’aime beau­coup alors ce sera un match diffi­cile pour moi d’autant que c’est un très grand joueur », expli­quait le Russe en confé­rence de presse.

S’il a fait preuve d’un grand fair‐play envers son adver­saire du jour, en lui propo­sant par exemple de rejouer un point, Rublev a aussi eu beau­coup de mal à contenir sa colère.

Le gain du premier set au bout du suspens dans le tie‐break, au terme d’une manche très serrée, le calmait à peine. Breaké d’en­trée de deuxième set, le 7e mondial donnait plusieurs coups de raquette sur le filet.

Il conti­nuait néan­moins de déployer au mieux son jeu en cadence, face aux varia­tions très inté­res­santes de Dimitrov, qui finis­sait par plier malgré la confiance engen­drée cette semaine notam­ment grâce à sa victoire contre Alcaraz.

Rublev concluait fina­le­ment avec calme en deux sets : 7–6(7), 6–3, en 1h52. Il pouvait souf­fler un grand coup.

Rublev d. Grigor Dimitrov 7–6(7) 6–3



It’s been 6 months since Andrey won his 1st Masters title



His blood, sweat, & tears went into that trophy



It was a day to cele­brate the tremen­dous player & person Andrey is



✅4th Masters Final



Tomorrow, we might be cele­bra­ting once again. pic.twitter.com/WfapXpQdHA