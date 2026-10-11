Le sujet est devenu un véritable serpent de mer. La non‐uniformisation des balles dans les différents tournoi crée la discorde chez les cadors de l’ATP. Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Taylor Fritz n’hésitent pas à relever la disparité des qualités de balle sur la tournée.
À l’occasion du Masters 1000 de Shanghai, l’Américain a eu des mots très forts à ce sujet.
« Heureusement que les courts ont été rendus plus rapides cette année. Ça va plus vite, donc au moins la balle vole un peu. Mais ces balles, bon sang, elles sont tellement rapides quand elles sont neuves, et puis elles s’usent si vite. Et dès qu’elles s’usent, mon Dieu, finir un échange, c’est une vraie torture. C’est tellement dur. », a commenté le 12e joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.
Au troisième tour, il sera opposé à un Stefanos Tsitsipas dans une excellente dynamique.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 08:28