Le sujet est devenu un véri­table serpent de mer. La non‐uniformisation des balles dans les diffé­rents tournoi crée la discorde chez les cadors de l’ATP. Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Taylor Fritz n’hé­sitent pas à relever la dispa­rité des qualités de balle sur la tournée.

À l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Shanghai, l’Américain a eu des mots très forts à ce sujet.

« Heureusement que les courts ont été rendus plus rapides cette année. Ça va plus vite, donc au moins la balle vole un peu. Mais ces balles, bon sang, elles sont telle­ment rapides quand elles sont neuves, et puis elles s’usent si vite. Et dès qu’elles s’usent, mon Dieu, finir un échange, c’est une vraie torture. C’est telle­ment dur. », a commenté le 12e joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.

Au troi­sième tour, il sera opposé à un Stefanos Tsitsipas dans une excel­lente dyna­mique.