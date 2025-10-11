AccueilATPATP - ShanghaiGilles Simon, sur la finale à venir entre les cousins Rinderknech et...
ATP - Shanghai

Gilles Simon, sur la finale à venir entre les cousins Rinderknech et Vacherot : « C’est un truc de fou. J’ai pas de souvenir d’une finale aussi impro­bable dans le tennis masculin »

Par Thomas S

Fou. Il n’y a pas d’autres mots après la quali­fi­ca­tion en finale du Masters 1000 de Shanghai des cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.

Tous deux auteurs d’un tournoi fantas­tique et impres­sion­nants pour s’of­frir respec­ti­ve­ment Daniil Medvedev et Novak Djokovic, ils dispu­te­ront ce dimanche sans aucun doute le plus beau match de leur carrière. 

Un match unique comme le résume bien l’an­cien joueur fran­çais, Gilles Simon. 

« C’est un truc de fou. J’ai pas de souvenir d’une finale aussi impro­bable dans le tennis masculin. Félicitations à Arthur et à Valentin pour leurs énormes perfor­mances dans ce tournoi et que le meilleur gagne. »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 16:33

