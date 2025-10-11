Fou. Il n’y a pas d’autres mots après la qualification en finale du Masters 1000 de Shanghai des cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.
Tous deux auteurs d’un tournoi fantastique et impressionnants pour s’offrir respectivement Daniil Medvedev et Novak Djokovic, ils disputeront ce dimanche sans aucun doute le plus beau match de leur carrière.
Un match unique comme le résume bien l’ancien joueur français, Gilles Simon.
C’est un truc de fou. J’ai pas de souvenir d’une finale aussi improbable dans le tennis masculin.— Gilles SIMON (@GillesSimon84) October 11, 2025
Félicitations à Arthur et à Valentin pour leurs énormes performances dans ce tournoi et que le meilleur gagne 💪
« C’est un truc de fou. J’ai pas de souvenir d’une finale aussi improbable dans le tennis masculin. Félicitations à Arthur et à Valentin pour leurs énormes performances dans ce tournoi et que le meilleur gagne. »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 16:33