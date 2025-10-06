Ce matin, l’Equipe retrace le parcours de Giovanni dont les résul­tats étaient un peu en berne depuis quelques temps. Sa victoire face à Taylor Fritz semble avoir pansé les plaies même si le Tricolore n’était pas en plein doute.

« Il fallait juste que je m’amé­liore sur mes secteurs forts et que je sois meilleur sur mes secteurs faibles. On a tiré de bons ensei­gne­ments du match à Wimbledon, j’ai essayé de mettre en place ce qu’on s’était dit avec Manu. J’ai réussi parfois, à d’autres moments non » a expliqué le tricolore.

L’autre point impor­tant, c’est sa sélec­tion en Coupe Davis où visi­ble­ment Richard a joué un rôle impor­tant : « J’ai ‘ai beau­coup discuté avec Richard, c’était vrai­ment sympa de sa part. Il m’a aiguillé »