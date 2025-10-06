Ce matin, l’Equipe retrace le parcours de Giovanni dont les résultats étaient un peu en berne depuis quelques temps. Sa victoire face à Taylor Fritz semble avoir pansé les plaies même si le Tricolore n’était pas en plein doute.
« Il fallait juste que je m’améliore sur mes secteurs forts et que je sois meilleur sur mes secteurs faibles. On a tiré de bons enseignements du match à Wimbledon, j’ai essayé de mettre en place ce qu’on s’était dit avec Manu. J’ai réussi parfois, à d’autres moments non » a expliqué le tricolore.
L’autre point important, c’est sa sélection en Coupe Davis où visiblement Richard a joué un rôle important : « J’ai ‘ai beaucoup discuté avec Richard, c’était vraiment sympa de sa part. Il m’a aiguillé »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 10:12