« Il a relancé mon service de manière excep­tion­nelle. (…) Je n’ai quasi­ment pas eu de points gratuits ni de balles courtes à atta­quer. Je le trouve très talen­tueux. Il a un coup droit énorme, un jeu complet », a souligné Ben Shelton, 4e mondial, après sa défaite contre Arthur Gea (56e) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (7−6 [5], 7–6 [3]).

Interrogé par L’Equipe, le coach du Français de 21 ans, Grégoire Jacq, a insisté sur la qualité de retour de son joueur.

« On tape souvent ensemble. Quand je suis deux mètres dans le court et que je sers, à 180 ou 185 km/h, je ne peux pas lui mettre un ace. J’ai 100 % confiance en sa qualité de retour. Il retourne bien natu­rel­le­ment et je lui ai demandé de centra­liser sa concen­tra­tion avant les retours pour qu’il les joue tous à fond. Les deux, trois secondes avant le point, il doit être très concentré. C’est là‐dessus qu’il avait parfois un peu de mal parce qu’il est très jeune. Là, c’est mieux et, bientôt, ce sera automatique. »