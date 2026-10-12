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Grégoire Jacq, coach du Français Gea, tombeur du 4e mondial : « Quand à l’en­traî­ne­ment, je suis deux mètres dans le court et que je sers, à 180 ou 185 km/h, je ne peux pas lui mettre un ace »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 22�12025

« Il a relancé mon service de manière excep­tion­nelle. (…) Je n’ai quasi­ment pas eu de points gratuits ni de balles courtes à atta­quer. Je le trouve très talen­tueux. Il a un coup droit énorme, un jeu complet », a souligné Ben Shelton, 4e mondial, après sa défaite contre Arthur Gea (56e) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai (7−6 [5], 7–6 [3]).

Interrogé par L’Equipe, le coach du Français de 21 ans, Grégoire Jacq, a insisté sur la qualité de retour de son joueur. 

« On tape souvent ensemble. Quand je suis deux mètres dans le court et que je sers, à 180 ou 185 km/h, je ne peux pas lui mettre un ace. J’ai 100 % confiance en sa qualité de retour. Il retourne bien natu­rel­le­ment et je lui ai demandé de centra­liser sa concen­tra­tion avant les retours pour qu’il les joue tous à fond. Les deux, trois secondes avant le point, il doit être très concentré. C’est là‐dessus qu’il avait parfois un peu de mal parce qu’il est très jeune. Là, c’est mieux et, bientôt, ce sera automatique. »

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 09:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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