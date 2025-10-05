Alors qu’il s’était incliné lors de leurs six précédents affrontements, Tallon Griekspoor a cette fois profité de l’abandon de Jannik Sinner au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, ce dimanche. Le Néerlandais a eu le mérite de pousser le numéro 2 mondial dans un combat intense, disputé dans des conditions toujours éprouvantes malgré la programmation en soirée.
« Ce n’est certainement pas la façon dont on souhaite gagner. Les conditions ont été difficiles toute la semaine ici à Shanghai. Je pensais que nous avions un peu de chance de jouer le soir, sans soleil, mais après deux heures et 36 minutes de jeu, au milieu du troisième set… Je suis désolé pour lui, je lui souhaite un prompt rétablissement », a réagi le Néerlandais au micro de l’ATP après sa qualifications pour les huitièmes de finale.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 19:14