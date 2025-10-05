Alors qu’il s’était incliné lors de leurs six précé­dents affron­te­ments, Tallon Griekspoor a cette fois profité de l’abandon de Jannik Sinner au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, ce dimanche. Le Néerlandais a eu le mérite de pousser le numéro 2 mondial dans un combat intense, disputé dans des condi­tions toujours éprou­vantes malgré la program­ma­tion en soirée.

« Ce n’est certai­ne­ment pas la façon dont on souhaite gagner. Les condi­tions ont été diffi­ciles toute la semaine ici à Shanghai. Je pensais que nous avions un peu de chance de jouer le soir, sans soleil, mais après deux heures et 36 minutes de jeu, au milieu du troi­sième set… Je suis désolé pour lui, je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment », a réagi le Néerlandais au micro de l’ATP après sa quali­fi­ca­tions pour les huitièmes de finale.