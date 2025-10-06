En zone mixte après l’abandon de Jannik Sinner, qui lui a ouvert les portes des huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Tallon Griekspoor a expliqué pour­quoi il était si diffi­cile de faire la diffé­rence dans l’échange dans de telles conditions.

« Le court et balles sont extrê­me­ment lentes. Les balles sont comme des boules de bowling, elles sont telle­ment grosses, surtout la nuit. Donc, après quelques jeux, quand elles commencent à s’user, il n’y a plus grand‐chose à faire. Même si je pense que nous sommes tous les deux capables de frapper la balle à travers le court, c’est très, très diffi­cile à faire ici le soir. Comme je l’ai dit, je me suis senti à l’aise dans les échanges contre lui. J’avais l’im­pres­sion qu’il ne pouvait pas vrai­ment me battre en un ou deux coups. Je suis satis­fait de la façon dont je m’en suis sorti. »