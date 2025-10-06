En zone mixte après l’abandon de Jannik Sinner, qui lui a ouvert les portes des huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Tallon Griekspoor a expliqué pourquoi il était si difficile de faire la différence dans l’échange dans de telles conditions.
« Le court et balles sont extrêmement lentes. Les balles sont comme des boules de bowling, elles sont tellement grosses, surtout la nuit. Donc, après quelques jeux, quand elles commencent à s’user, il n’y a plus grand‐chose à faire. Même si je pense que nous sommes tous les deux capables de frapper la balle à travers le court, c’est très, très difficile à faire ici le soir. Comme je l’ai dit, je me suis senti à l’aise dans les échanges contre lui. J’avais l’impression qu’il ne pouvait pas vraiment me battre en un ou deux coups. Je suis satisfait de la façon dont je m’en suis sorti. »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 14:10