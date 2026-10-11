L’affaire a embrasé la toile en très peu de temps. Réputé pour son éthique de travail et salué notamment par ses pairs, Alexander Zverev ne semble en revanche pas le plus ponctuel. Selon un témoignage, le numéro deux mondial aurait réservé le court n° 5 du Masters 1000 de Shanghai à 10 h 30 pour s’entraîner.
Problème, son sparring‐partner a attendu plus d’une heure, avant que l’Allemand finisse par se montrer à 11 h 50. Seulement, Cruz Hewitt, fils de Lleyton, avait réservé le créneau suivant de 12 h. En plus de son retard, le double champion en Grand Chelem aurait invité l’Australien à s’entraîner ailleurs. Un manque évident de classe si cet épisode est véridique.
Une attitude lui attisant d’ores et déjà les foudres des fans sur les réseaux sociaux.
Genuinely what is his fucking problem ? https://t.co/ieZWSn4wag— blueprint never erased 🖤 (@BNE094) October 10, 2026
Reste à savoir comment l’intéressé réagira à cette polémique.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 10:28