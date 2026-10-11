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Grosse polé­mique à Shanghai : En retard, Zverev aurait invité Cruz Hewitt à quitter le court

Par
Jean Muller
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L’affaire a embrasé la toile en très peu de temps. Réputé pour son éthique de travail et salué notam­ment par ses pairs, Alexander Zverev ne semble en revanche pas le plus ponc­tuel. Selon un témoi­gnage, le numéro deux mondial aurait réservé le court n° 5 du Masters 1000 de Shanghai à 10 h 30 pour s’entraîner.

Problème, son sparring‐partner a attendu plus d’une heure, avant que l’Allemand finisse par se montrer à 11 h 50. Seulement, Cruz Hewitt, fils de Lleyton, avait réservé le créneau suivant de 12 h. En plus de son retard, le double cham­pion en Grand Chelem aurait invité l’Australien à s’en­traîner ailleurs. Un manque évident de classe si cet épisode est véridique.

Une atti­tude lui atti­sant d’ores et déjà les foudres des fans sur les réseaux sociaux.

Reste à savoir comment l’in­té­ressé réagira à cette polémique.

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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